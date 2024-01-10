"Неприкасаемых" ждёт кровавая месть

Часовщик Уже давно говорили,что Израиль будет уничтожен.Похоже что все к этому идет.И не без помощи пиндосов.

НС ну раз по-хорошему не понимают - значит к тому и идёт. Им же сказали: Палестинское Арабское государство в полном соответствии с мандатом ООН. точка. Они - не понимают.