За мгновение до теракта в Иране Блинкен срочно развернул свой самолёт Прощай, надежда на мир. Она и так была невелика, но сразу четыре знаковых события подряд свели к нулю вероятность мирного исхода конфликта Израиля и Ирана.
"Неприкасаемых" ждёт кровавая месть
Комментарии
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Часовщик
Уже давно говорили,что Израиль будет уничтожен.Похоже что все к этому идет.И не без помощи пиндосов.
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6 час.
НС
ну раз по-хорошему не понимают - значит к тому и идёт. Им же сказали: Палестинское Арабское государство в полном соответствии с мандатом ООН. точка. Они - не понимают.
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1 час.
Н
НС
Только есть разница между "неприкосновенными" и "неприкасаемыми". Неприкасаемые - это самая низшая каста в Индии, либо в тюрьме. В последнем случае даже к их вещам прикасаться - зашквар. Неприкасаемые спят под шконкой на полу возле параши,они же её выносят.
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1 час.
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