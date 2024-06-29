В Казахстане осенью проведут референдум по вопросу строительства АЭС Президент Казахстана Токаев анонсировал референдум по вопросу строительства АЭС в стране осенью.
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В Казахстане осенью проведут референдум по вопросу строительства АЭС Президент Казахстана Токаев анонсировал референдум по вопросу строительства АЭС в стране осенью.
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