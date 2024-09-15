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Петербургский дневник

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Каким видит Пушкина маэстро Фабио Мастранджело

Каким видит Пушкина маэстро Фабио Мастранджело

19 сентября на сцене Эрмитажного театра симфонический оркестр Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело представит уникальный проект «Пушкин глазами иностранцев» Нынешний год объявлен в нашей стране Годом Александра Сергеевича Пушкина, 225-летие со дня рождения которого отмечается повсеместно.

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