В Шотландии заявили о намерении вступить в НАТО после обретения независимости

После обретения независимости, Шотландии следует вступить в НАТО для обеспечения собственной безопасности на фоне событий на Украине, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен в ходе мероприятия, организованного Брукингским институтом в США.
После обретения независимости, Шотландии следует вступить в НАТО для обеспечения собственной безопасности на фоне событий на Украине, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен в ходе мероприятия, организованного Брукингским институтом в США.
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