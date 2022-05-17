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В Шотландии заявили о намерении вступить в НАТО после обретения независимости

В Шотландии заявили о намерении вступить в НАТО после обретения независимости

После обретения независимости, Шотландии следует вступить в НАТО для обеспечения собственной безопасности на фоне событий на Украине, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен в ходе мероприятия, организованного Брукингским институтом в США.

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