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AP: визит в США Зеленский начнет с посещения завода боеприпасов

AP: визит в США Зеленский начнет с посещения завода боеприпасов

Украинский лидер Владимир Зеленский начнет свой визит в США с посещения военного завода в Скрэнтоне. Это предприятие выпускает, в том числе, металлические корпусы 155-мм артиллерийских снарядов, Associated Press (AP) пишет, что Зеленский намерен поблагодарить рабочих завода лично.

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