Зеленского ждёт судьба Саакашвили? Стало известно, кто желает отомстить главе киевского режима

АндрейБорков

Зеленский, по всей видимости, не жилец. Он не оправдал надежд Запада, не справился даже с половиной задачи ему поставленной Западом. К тому же он ворюга, каких мало, а воровал он у Запада. В добавок ко всему он еще и слабоуправляемый объект, который может выкинуть фортель своим хозяевам. И самое главное, при всех перечисленных "достоинствах" Вова Зеленский ОЧЕНЬ МНОГО ЗНАЕТ! А если он очень много знает и может писю навалить на своих хозяев, то эти знания им могут быть озвучены не в тех местах, не в то время и не тем адресатам. Тогда может получится то, о чем говорил ШЕФ в фильме "Бриллиантовая рука" - КАК ГОВОРИЛ МОЙ ЗНАКОМЫЙ, ПОКОЙНИК, Я СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ! то есть именно ПОКОЙНИКОМ в очень скором времени и может стать мусьё Зеленский. К примеру его руководители из города Лондона мастера на такие мероприятия, а обставить эти "ДЖИНТЫЛЬМЕНЫ" это могут как угодно, к примеру примет Зеленский смерть лютую и жуткую, а представят это как "руку Москвы" или "ногу Москвы" или еще как. Могут сделать из околевшего не своей смертью Зеленского великомученика за "светлые идеалы ДЕРЬМОКРАТИИ", вариантов и не сосчитать. Вот только все они для Зеленского конечные, без продолжений.