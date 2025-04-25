Нарышкин ответил на вопрос о вариантах дальнейшей судьбы Зеленского. Он рискует повторить судьбу Саакашвили, считает экс-нардеп Олейник.
Зеленского ждёт судьба Саакашвили? Стало известно, кто желает отомстить главе киевского режима
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Зеленский, по всей видимости, не жилец. Он не оправдал надежд Запада, не справился даже с половиной задачи ему поставленной Западом. К тому же он ворюга, каких мало, а воровал он у Запада. В добавок ко всему он еще и слабоуправляемый объект, который может выкинуть фортель своим хозяевам. И самое главное, при всех перечисленных "достоинствах" Вова Зеленский ОЧЕНЬ МНОГО ЗНАЕТ! А если он очень много знает и может писю навалить на своих хозяев, то эти знания им могут быть озвучены не в тех местах, не в то время и не тем адресатам. Тогда может получится то, о чем говорил ШЕФ в фильме "Бриллиантовая рука" - КАК ГОВОРИЛ МОЙ ЗНАКОМЫЙ, ПОКОЙНИК, Я СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ! то есть именно ПОКОЙНИКОМ в очень скором времени и может стать мусьё Зеленский. К примеру его руководители из города Лондона мастера на такие мероприятия, а обставить эти "ДЖИНТЫЛЬМЕНЫ" это могут как угодно, к примеру примет Зеленский смерть лютую и жуткую, а представят это как "руку Москвы" или "ногу Москвы" или еще как. Могут сделать из околевшего не своей смертью Зеленского великомученика за "светлые идеалы ДЕРЬМОКРАТИИ", вариантов и не сосчитать. Вот только все они для Зеленского конечные, без продолжений.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии