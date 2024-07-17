❗️ Сегодня по всему Крыму на 2-3 часа будут отключать электричество Эти меры приняты для скорейшего восстановления энергетической инфраструктуры, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».
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❗️ Сегодня по всему Крыму на 2-3 часа будут отключать электричество Эти меры приняты для скорейшего восстановления энергетической инфраструктуры, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».