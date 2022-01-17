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Суррогатным матерям в России могут запретить рожать для иностранцев

Суррогатным матерям в России могут запретить рожать для иностранцев

Как выяснили "Известия", Госдума в феврале может принять в первом чтении резонансный законопроект, который предлагает установить запрет для иностранцев и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории России.

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