Япония расширит оборонную помощь на 12 стран до марта 2027 года

Правительство Японии планирует до марта 2027 года удвоить бюджет программы Official Security Assistance, расширив её действие на 12 стран, включая Кению и Камбоджу, чтобы уменьшить их зависимость от Китая.
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