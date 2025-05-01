Украина опубликовала личные данные 110 русских журналистов: подробности

Украинские власти обнародовали список из 110 русских журналистов с их личными данными. Александр Малькевич, член Совета при президенте РФ, оказался среди перечисленных, подвергшись предыдущим санкциям со стороны Киева и находясь в базе «Миротворец».
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