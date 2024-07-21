«Умная почва» улучшает рост растений почти на 140%, снижая при этом расход воды на 40%

В лабораториях Техасского университета ученые разработали «умную почву», которая позволяет добиваться лучших условий для увлажнения растений, обеспечивая при этом контролируемую подачу важных питательных веществ.
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