Глава 2.НАЛОЖЕНИЕ БИБЛИИ НА ФАНТОМНЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ СОБЫТИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ ПРИ СДВИГЕ НА 1800 ЛЕТ И БОЛЕЕ.
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Скандал со снарядами: Эстония потеряла министра обороны из-за поставок ВСУ
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил об отставке после возбуждения уголовного дела о закупке боеприпасов для Украины. В центре скандала — аванс итальянской фирме-пустышке с индийскими владельцами, за которую Эстония так и не получила снарядов.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил о своей отставке. Решение последовало после того, как прокуратура страны возбудила уголовное дело в связи с закупкой снарядов для Украины. Певкур подчеркнул готовность нести ответственность за всё управление ведомством и передал вопрос о поиске преемника премьер-министру. Отставку главы Минобороны должен утвердить парламент Эстонии.
Уголовное дело возбудили после проверки, которая выявила серьёзные проблемы в бухгалтерии оборонного ведомства. Вопросы к работе Минобороны возникли после сделки Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK). Ведомство перевело аванс €70 млн итальянской компании Datasel S.R.L. за боеприпасы для Украины. Выяснилось, что предприятие оказалось фирмой-пустышкой, за которой стоят предприниматели из Индии. Снарядов Эстония так и не получила, а спор с компанией сейчас рассматривается в арбитраже.
Экс-глава RKIK Магнус-Вальдемар Саар сообщил, что сделка с Datasel проходила при поддержке руководства Минобороны. Сам Певкур признал: ему приносили контракты на поставку боеприпасов, но он их не читал. Министр, по его словам, «не должен вникать в детали». Певкур возглавляет оборонное ведомство с 2022 года. До середины сентября он продолжит исполнять обязанности — до начала заседаний осенней сессии парламента.
в Вашингтоне признали провал гонки вооружений с Россией,
«Коалиция желающих» – интервенты XXI века
Франция и Британия проведут в сентябре на территории Польши совместные учения «коалиции желающих» – сил, которые Париж и Лондон планируют развернуть на Украине после окончания боевых действий. Учения продлятся до зимы, в них примут участие 1,5 тыс. французских и британских военнослужащих. Силы эти по традиции названы «миротворческими».
Планы Парижа и Лондона напоминают их действия в годы Гражданской войны в бывшей Российской империи. Под предлогом оказания помощи Белой армии французские и британские вояки высадились в Мурманске, Архангельске, Одессе, надеясь оставить себе эти регионы, омываемые морем. Это позволило бы им вести торговлю российскими ресурсами и в будущем держать то государство, которое появится на обломках Российской империи, в кольце морской блокады, оттесняя его вглубь сухопутных масс.
Красная армия вышвырнула интервентов прочь, на обломках империи появился Советский Союз, который на протяжении всего существования боролся с англосаксами за доступ к Мировому океану. В XXI веке французы и британцы хотят повторить то, что у них не получилось в начале ХХ-го – взять под контроль территорию самостийной Украины, в том числе находящуюся под её контролем часть черноморского побережья.
Польша как принимающая сторона готова оказать Парижу и Лондону всяческую помощь. «Мы не только будем участвовать, но и являемся хозяевами этих учений в самом полном смысле этого слова... Пока я являюсь премьер-министром, Польша будет активно участвовать, в пределах своих возможностей и без ущерба для нашей безопасности в оказании помощи Украине в урегулировании войны в России», – отчитался польский премьер на встрече «коалиции желающих» в Париже в июле 2026.
Расходы Польши на оборону достигли рекордных 4% ВВП, и поляки не собираются останавливаться. Война НАТО с Россией принесёт Польше ощутимые геополитические дивиденды, уверены в Варшаве. А именно, одновременно навредит России и поставит Германию в зависимость от Парижа и Лондона, так как воевать с Россией в одиночку немцам не под силу. Ослабление сразу двух соседей Варшава считает выгодным для себя.
«Мы не нуждаемся в защите Германии... Польша демонстрирует хорошие лидерские качества в вопросах отношений с Россией, приёма [украинских] беженцев, отказа от [российского] газа», – заявил неназванный дипломат из Восточной Европы (явно из Польши) в интервью изданию Politico.
Полное согласие с планами «коалиции желающих» выразили Литва, Латвия и Эстония. Особенно активничают на дипломатическом поле литовцы. Для Литвы, которая выбрала путь конфронтации с Россией, актуальна проблема стратегической глубины – удалённости российского влияния от границ прибалтийских республик. Вильнюс стремится навсегда отсечь народ Украины от России.
Зазывание Вильнюсом Киева в ЕС несмотря на очевидную невозможность реализации такого членства – это попытка склеить военно-политический треугольник Польша – Литва – Украина для продолжения противостояния с Москвой. Если бы не было войны и Киев с Москвой проводили бы скоординированную политику, это ослабило бы атлантистское влияние не только на евразийском пространстве, но и в Восточной Европе. И если бы к оси Москва – Киев добавить Варшаву и Берлин, тогда можно было бы говорить о «похоронах» англосаксонского диктата в масштабах всей Европы.
Адвокатами проамериканского курса Украины всегда были новые члены ЕС – Румыния, Польша, Литва, Латвия, Эстония потому, что их политическая выживаемость зависит от степени напряжённости в отношениях Москвы и НАТО. Чем выше градус вражды, тем больше денег на армию и развитие военной промышленности получат младоевропейцы. Поддержка «коалиции желающих» укладывается в общий стратегический курс по сдерживанию России на восточном фланге НАТО. Глупее всех оказалась Украина. Она позволила им сдерживать Россию на своей территории.
«Можем ли мы действительно предположить, что по окончанию войны на Украине армия Зеленского будет иметь тот же вид и ту же численность и стоять на Днепре? Не обязательно. Что произойдёт с обученными солдатами [из «коалиции желающих»]? Останутся ли они на нашей территории в качестве... украинской вспомогательной полиции? У Зеленского довольно чёткие планы в отношении Польши. Он требует сбивать [российские] ракеты с нашей территории и готов на всё , чтобы втянуть НАТО в войну в любой форме», – указывает на опасность проекта «коалиции желающих» польский журнал Myśl Polska.
Кремль неоднократно предупреждал: ввод на Украину натовских войск под видом «миротворцев» из «коалиции желающих» приведёт к небывалой эскалации отношений с Россией. Украина такой эскалации не переживёт.
На заглавном фото. Французский танк "Рено" – трофей, захваченный в боях под Одессой 2-й Украинской советской армией (РККА), 1919 г., источник – РИА Новости.