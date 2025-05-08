В Сохондо зафиксировали почти двукратное превышение нормы диоксида азота

В селе Сохондо обнаружено значительное загрязнение воздуха. Специалисты провели анализ атмосферы из-за обширных пожаров, вызвавших сильное задымление территории Забайкальского края, сообщается в Telegram-канале регионального Роспотребнадзора.
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