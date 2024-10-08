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Царьград

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Кончина британского короля Карла III создаст проблемы принцу Гарри

Кончина британского короля Карла III создаст проблемы принцу Гарри

Придворные готовятся к смене власти: зимой монарх серьёзно заболел. Ему диагностировали рак. Скорее всего, его место займёт принц Уильям.

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Если бы вся эта эпопея была сценарием фильма - шустрая Меган наняла бы киллера и убрала с пути Гарри и своих детей всю семью Уильяма! Даром что-ль американка!?
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17 час.

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