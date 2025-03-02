ЦИК Абхазии объявила итоги выборов президента

По итогам второго тура голосования президентом Абхазии избран Бадра Гунба. Об этом в Telegram сообщает «Апсныпресс» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) частично признанного государства По итогам подсчета голосов Гунбу выбрали 54,73 процента избирателей.