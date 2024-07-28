Москвичей пригласили в парки на концерты военных оркестров

Услышать всеми любимые мелодии и насладиться живой музыкой под открытым небом. В московском Саду имени рамках восьмого сезона проекта "Военные оркестры в парках" прошёл концерт "Угадай мелодию" в исполнении профессионального духового коллектива Первого отдельного Семёновского полка.