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Конор – о новом сопернике: «Сейчас в очереди несколько имен»

«Я бы хотел заполучить Майкла Чендлера. Хотелось бы провести бой – возможно, до того, как Чендлер будет готов [после боя с Чарльзом Оливейрой], так что сейчас в очереди несколько имен», – сказал Конор Макгрегор.

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