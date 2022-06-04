Кому война, а кому «схемы»: газовый привет от «Привата»

Глядя на то, как дельцы от бизнеса прокручивают многомиллионные коррупционные схемы на фоне захлестнувшего Украину топливного кризиса, хочется воскликнуть вслед за героем старого советского фильма: «Эту страну погубит не война, а коррупция».