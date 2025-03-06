«ПСЖ» доминировал (0 иронии!), но Слот наколдовал замены. «Ливерпуль» выиграл за счет них и Алиссона

Разбор Палагина и Лукомского. «Ливерпуль» победил «ПСЖ» в Париже (1:0). По содержанию невероятно однобоко: хозяева тотально доминировали, но волшебные сэйвы Алиссона оставили англичан в игре, а мудрые замены Арне Слота подарили шанс на чудесное спасение (ну или ограбление – зависит от вашей оптики).