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Депутат Чаплин назвал порядок действий при долгах за ЖКУ для арендаторов

Депутат Чаплин назвал порядок действий при долгах за ЖКУ для арендаторов

Если собственник квартиры не оплачивает коммунальные услуги, арендатор может столкнуться с их ограничением или отключением.

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