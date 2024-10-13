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Яшкин о 0:3 от «Спартака»: «Безобразная игра. Упустили момент, где могли зацепиться за матч. Нужно больше бросать, стоять перед воротами и принимать правильные решения»

– Счет говорит сам за себя, 0:3, безобразная игра с нашей стороны. – Со стороны показалось, что счет не по игре, «Ак Барс» отрезками показывал хороший хоккей, создавал моменты.

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