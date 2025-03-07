«Как соль на раны»: инсайдер рассказал, как Лопес реагирует на сближение Аффлека с Гарнер

Стало известно о планах Аффлека в отношении Дженнифер Гарнер. В чисто дружеские отношения Аффлека и Гарнер верят немногие LEGION-MEDIAФото Бена Аффлека с Дженнифер Гарнер, появившиеся в СМИ на этой неделе, вызвали бурную реакцию со стороны его теперь уже бывшей жены Дженнифер Лопес.
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