«Как соль на раны»: инсайдер рассказал, как Лопес реагирует на сближение Аффлека с Гарнер

Стало известно о планах Аффлека в отношении Дженнифер Гарнер. В чисто дружеские отношения Аффлека и Гарнер верят немногие LEGION-MEDIAФото Бена Аффлека с Дженнифер Гарнер, появившиеся в СМИ на этой неделе, вызвали бурную реакцию со стороны его теперь уже бывшей жены Дженнифер Лопес.