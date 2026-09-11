Сестра короля Норвегии умерла через 14 дней после него: что случилось с принцессой Астрид

О кончине принцессы Астрид 11 сентября сообщили в королевском дворе Норвегии. Старшая сестра Харальда V умерла в возрасте 94 лет, говорится в сообщении на сайте королевского двора.
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