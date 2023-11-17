Несуществующие компании продают молочную продукцию в Подмосковье

Санитарные службы выявили некачественную продукцию, которую выпускают несуществующие компании.Несуществующие компании «Альбеста» и «Командор» производят и продают некачественную молочную продукцию в Подмосковье, об этом сообщается на сайте «Электрогорские Вести» со ссылкой на Роспотребнадзор Московской области.