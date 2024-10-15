Гособвинитель как аналитик и профессионал: прокуратура Могилевской области организовала учебно-методический семинар по вопрос...

Гособвинитель как аналитик и профессионал: прокуратура Могилевской области организовала учебно-методический семинар по вопросам уголовно-судебного надзораФото: прокуратура Могилевской областиФото: прокуратура Могилевского областиФото: прокуратура Могилевской областиПод председательством первого заместителя прокурора Могилевской области Николая Вуль .
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