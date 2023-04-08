Медвежий угол

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В ВШЭ ПРЕПОДАЕТ ПЕДАГОГ-МУЖЧИНА, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЙ СЕБЯ КАК ЖЕНЩИНУ

В ВШЭ ПРЕПОДАЕТ ПЕДАГОГ-МУЖЧИНА, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЙ СЕБЯ КАК ЖЕНЩИНУ

Давно пишу о том, что Высшая школа экономики нуждается не то что в смене профсостава, а в тотальной перепрошивке.

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