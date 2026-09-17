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Рафинья первым после Месси в сезоне-2017/18 забил 9 голов в 6 первых матчах Ла Лиги

Рафинья стал первым игроком со времен Лионеля Месси в сезоне-2017/18, забившим 9 голов в первых 6 турах Ла Лиги .

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