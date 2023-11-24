Татарстанцам рассказали, как перезаключить договор на техобслуживание газового оборудования

Видео с большими очередями в газовых службах Татарстана появились в соцсетях. Выяснилось, что связано это с перезаключением договора на техобслуживание газового оборудования, и сделать это нужно до 1 января.
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