4КОЛЕСА
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4КОЛЕСА

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Когда нужно доливать масло до максимума

Когда нужно доливать масло до максимума

Уровень масла в двигателе – один из основных параметров, за которым нужно следить автовладельцу. Эксплуатация автомобиля, где недостаточно смазочного материала в моторе, может повлечь за собой крайне негативные последствия.

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