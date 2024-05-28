Когда нужно доливать масло до максимума

Уровень масла в двигателе – один из основных параметров, за которым нужно следить автовладельцу. Эксплуатация автомобиля, где недостаточно смазочного материала в моторе, может повлечь за собой крайне негативные последствия.
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