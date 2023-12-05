Легендарного спецназовца Юрия Старова похоронят в Зеленограде

Прощание с бывшим комбригом 15-й отдельной бригадой спецназначения пройдет 6 декабря.Вчера стало известно, что 3 декабря 2023 в своей московской квартире скончался легендарный полковник ГРУ Юрий Тимофеевич Старов, ему было 83 года.