Аналитик Женкевич: решение Польши не арестовывать Нетаньяху играет в пользу РФ

Решение властей Польши не арестовывать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру МУС в случае его визита на памятные мероприятия по случаю освобождения концлагеря в Освенциме является избирательным применением закона и "предоставляет аргументы России".
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