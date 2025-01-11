Аналитик Женкевич: решение Польши не арестовывать Нетаньяху играет в пользу РФ

Решение властей Польши не арестовывать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру МУС в случае его визита на памятные мероприятия по случаю освобождения концлагеря в Освенциме является избирательным применением закона и "предоставляет аргументы России".