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Позитив для оптимистов

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Американцы и немцы топят Киев в четыре руки

Американцы и немцы топят Киев в четыре руки

«Это не я», «це не я», «я ничого не знав», — несется сейчас с просторов Незалежной. Деятели нацистского режима испуганно оправдываются — нет, мы не взрывали «Северный поток — 2»! Но у The Wall Street Journal все ходы записаны.

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