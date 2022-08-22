ХХ век начинается. Фантастическое оружие новых фантастов

Торпедист-подводник Иктанер на своём скоростном подводном аппарате. Иллюстрация из книги (кстати, её сегодня можно прочитать, она есть в Сети) «Иктанер и Моизетта» А у Зуриты Ихтиандра отняли бы, чего доброго, генералы и адмиралы, чтобы заставить человека-амфибию топить военные корабли.
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