Государственная корпорация ВЭБ.Российская Федерация предоставила кредит на модернизацию международного аэропорта в Благовещенске

Государственная корпорация ВЭБ.Российская Федерация продолжает активно поддерживать развитие транспортной инфраструктуры российских регионов, выделяя значительные средства на модернизацию международного аэропорта в Благовещенске.
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