В Петербурге пройдёт более 200 мероприятий к 80-летию снятия блокады

240 тысяч ветеранов и блокадников получат федеральные и городские единовременные выплаты. В Петербурге запланировано 233 мероприятия к масштабному празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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