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Преподаватель из Архангельска вышла в финал международного конкурса

Анастасия Загороднюк вышла в финал V международного конкурса молодых преподавателей системы непрерывного педагогического образования стран СНГ «Педагогическое начало — 2024»Анастасия Загороднюк вышла в финал V международного конкурса молодых преподавателей системы непрерывного педагогического образования стран СНГ «Педагогическое начало — 2024»Анастасия Загороднюк — старший преподаватель кафедры педагогики и психологии детства Северного (Арктического) федерального университета.

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