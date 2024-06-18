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Кирби: Запад еще прорабатывает механизм передачи Украине прибыли от активов РФ

Кирби: Запад еще прорабатывает механизм передачи Украине прибыли от активов РФ

Запад еще прорабатывает механизм передачи Украине прибыли от замороженных активов Российской Федерации.

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Комментарии
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life style
Запад ведь признаёт Донбасс  и т.п. украинскими? Значит надо арестовать их активы и направить на восстановление и развитие этих &quot;украинских&quot; регионов. С теми же формулировками)))). Но есть другой вариант. Судиться за возврат тела наших активов, плюс % с капитализацией, плюс использование чужих средств, плюс пеня за просрочку , не полученную нами прибыль за неиспользование ДС в нашей экономике, расходы по судам и юристам и так до неба
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