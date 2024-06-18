Кирби: Запад еще прорабатывает механизм передачи Украине прибыли от активов РФ

life style

Запад ведь признаёт Донбасс и т.п. украинскими? Значит надо арестовать их активы и направить на восстановление и развитие этих "украинских" регионов. С теми же формулировками)))). Но есть другой вариант. Судиться за возврат тела наших активов, плюс % с капитализацией, плюс использование чужих средств, плюс пеня за просрочку , не полученную нами прибыль за неиспользование ДС в нашей экономике, расходы по судам и юристам и так до неба