Министр обороны России Андрей Белоусов посетил Киргизию для проверки объектов российского ведомства. В рамках рабочего визита в Киргизию Андрей Белоусов проинспектировал объекты испытательной базы Минобороны РФ, расположенной на озере Иссык-Куль.
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