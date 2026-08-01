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Аргументы недели

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СМИ: военное руководство США считает, что Израиль недостаточно защищён от иранских атак

СМИ: военное руководство США считает, что Израиль недостаточно защищён от иранских атак

Американское издание The Washington Post приводит мнение высокопоставленного американского военного. Командующий Европейским командованием ВС США генерал Алексус Гринкевич предупредил Пентагон, что в его распоряжении недостаточно военно-морских сил для продолжения защиты Израиля от ударов баллистическими ракетами.

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