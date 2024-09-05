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Излишне "разбавленные классы": В Госдуме предложили перевести детей мигрантов на платное обучение

Излишне "разбавленные классы": В Госдуме предложили перевести детей мигрантов на платное обучение

Иностранные граждане должны платить за обучение в детских садах, школах и техникумах. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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