Излишне "разбавленные классы": В Госдуме предложили перевести детей мигрантов на платное обучение

Иностранные граждане должны платить за обучение в детских садах, школах и техникумах. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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