Handelsblatt: Шольц предлагал США тайную сделку по "Северному потоку – 2"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, будучи министром финансов Германии, в 2020 году предлагал Соединенным Штатам тайную сделку для того, чтобы предотвратить санкции против тогда еще строящегося газопровода "Северный поток – 2", сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на документы.