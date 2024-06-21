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Handelsblatt: Шольц предлагал США тайную сделку по "Северному потоку – 2"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, будучи министром финансов Германии, в 2020 году предлагал Соединенным Штатам тайную сделку для того, чтобы предотвратить санкции против тогда еще строящегося газопровода "Северный поток – 2", сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на документы.

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