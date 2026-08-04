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Daily Moscow

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Termoland Физтех отмечает два года: 8 августа гостей ждет большой праздник

Termoland Физтех отмечает два года: 8 августа гостей ждет большой праздник

8 августа семейный термальный комплекс Termoland Физтех отметит вторую годовщину со дня открытия. В честь праздника гостей ожидает насыщенная программа с шоу, интерактивами, розыгрышами и множеством развлечений для посетителей всех возрастов.

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