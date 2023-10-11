Практически 30 тысяч смолян имеют расстройства психики

В России с 2020 по 2022 распространение психических расстройств увеличилось на 3% Во вторник, 10 октября, во всем мире отмечаетcя день психического здоровья, которое является неотъемлемой частью глобального здоровья и благополучия человека.
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