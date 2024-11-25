Молдова: европейский вызов и русский газ

Виктор МАЛЫШЕВ Практически сразу после референдума и выборов президента Молдовы, из стана победителей зазвучали намёки на готовность новой старой власти к неким подвижкам в сторону сотрудничества с Россией.
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