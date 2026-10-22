После дождя влага дольше остается на древесине, обнажая слабые места, скрытые в сухую погоду. Потемнение торцов, участки у основания или появляющиеся трещины сигнализируют о начале гниения.
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