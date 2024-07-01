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Царьград

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Погода готовит новый удар по Москве: Когда ждать шквал и крупный град

Погода готовит новый удар по Москве: Когда ждать шквал и крупный град

После июньского мегаливня погода готовит новый удар по Москве. Когда ждать шквал с дождём и крупный град, рассказал синоптик Евгений Тишковец.

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