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Свечников высказался о приходе в «Каролину» Александра Никишина

Свечников высказался о приходе в «Каролину» Александра Никишина

Фото: nhl.com Воспитанник казанского «Ак Барса, ныне выступающий за «Каролину Харрикейнз» Андрей Свечников поделился мыслями после перехода в команду еще одного россиянина, бывшего защитника СКА, Александра Никишина.

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