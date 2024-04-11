Греция приглашает в бесплатный отпуск: кто счастливчики

В Греции начала действовать исключительная правительственная программа компенсации за испорченный отпуск для туристов, которые летом 2023 года выбрали для отдыха остров Родос и вынуждены были досрочно вернуться домой из-за лесных пожаров.
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