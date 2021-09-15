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Кошевой, Ткач и Пикалов зацепили украинцев смелым обращением: "Давайте не искать все время виноватых"

Кошевой, Ткач и Пикалов зацепили украинцев смелым обращением: "Давайте не искать все время виноватых"

Юмористы из "Квартал 95" исполнили проникновенную песню и заставили публику аплодировать На одной из фан-страничек актрисы Елены Кравец в Инстаграм опубликовали новое видео с фрагментом выступления на сцене "Вечернего квартала", передает Politeka.

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