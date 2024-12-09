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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ари Закарян о финале Гран-при: «То, как отнеслись к Малинину – настоящее фиаско. Ребятам четко говорят: не надо никаких рекордов ставить. Чувствуйте, что вы балерины на льду»

Соревнования завершились 7 декабря в Гренобле. Их выиграл американский фигурист Малинин, агентом которого является Ари Закарян.

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